Meteo Casteddu, sulla Sardegna ritorna il maltempo: mercoledì tra fresco e piogge

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 8 maggio 2024. Il cedimento della pressione favorirà l’ingresso di aria più umida che determinerà deboli piogge sparse. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli con i dati di “3Bmeteo”: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio con deboli piogge. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite al mattino con graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest- Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord. Il mare sarà da mosso a molto mosso, come si evince da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3Bmeteo”: A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento in serata fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge. Sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordest. Dopo queste ultime giornate di sole, tornano dunque le nuvole accompagnate da qualche debole pioggia. Con l’augurio di trascorrere un felice mercoledì, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.