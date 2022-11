Meteo Casteddu, sulla Sardegna ritorna il forte maltempo con piogge e temporali

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per martedì 29 novembre. Nell’isola sono previste piogge e temporali frequenti soprattutto sul versante orientale. Le temperature saranno in calo. Andiamo nei dettagli con le previsioni degli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in aumento nel pomeriggio e deboli piogge in serata che raggiungeranno i 2 mm. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest-Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. Nessuna allerta meteo. A Sassari sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà da mosso a molto mosso per tutto il giorno come si evince da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove è previsto cielo in prevalenza poco nuvoloso con nubi in aumento con piogge dal pomeriggio. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro sono previste nubi in progressivo aumento e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Sono previsti 23 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est. E’ prevista allerta meteo. Un autunno che inizia a farsi davvero sentire con delle temperature minime che risultano le medesime in tutta la Sardegna tranne che nel cagliaritano dove anche le massime risultano essere più alte rispetto alle altre province anche se non di molto. Per oggi è tutto, continuate a tenervi informati sulle previsioni del tempo con Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.