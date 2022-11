Meteo Casteddu, sulla Sardegna piogge forti sino al pomeriggio e temperature in calo

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 30 novembre. La giornata inizierà con tempo instabile, piogge e rovesci che andranno ad attenuarsi durante il giorno alternandosi con ampie schiarite. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Le temperature saranno in ulteriore calo. Vediamo nei dettagli dagli esperti di 3b Meteo: A Cagliari sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e ampi rasserenamenti durante la serata. Durante la notte sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in progressivo aumento e deboli piogge previste durante il pomeriggio. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C. I venti saranno saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Est-Nordest. Il mare sarà mosso per tutto il giorno con onde che potrebbero arrivare a 1,15 mm come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3B meteo per la provincia di Oristano dove il tempo sarà variabile con schiarite durante il pomeriggio e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Nordest. Il mare sarà mosso. A Nuoro è previsto cielo molto nuvoloso al mattino con rovesci anche a carattere temporalesco e 2 mm di pioggia. Nel pomeriggio si verificheranno ampie schiarite con assorbimento dei fenomeni: La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Il mare sarà mosso, come rilevato da Meteo.it. Continuano quindi le piogge, ci sarà un pochino di freddo in più, e con l’avvicinarsi dell’inverno ci si aspetta un clima sempre più rigido, anche se la Sardegna gode di un’ottima posizione che ci regala spesso un clima mite anche fuori stagione. Vedremo cosa ci riserverà il tempo per l’ultimo mese del nostro autunno, continuate quindi a seguirci con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35, sempre su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.