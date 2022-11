Meteo Casteddu, poche piogge e nuvole su quasi tutta l’Isola: mari molto mossi

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per giovedì 17 novembre. In Sardegna il tempo sarà variabile con annuvolamenti anche compatti in diverse ore della giornata con la probabilità di qualche pioggia su Oristanese e Iglesiente. Le temperature rimarranno stabili sempre al di sopra della media stagionale. Andiamo nei dettagli riportati da 3B Meteo. A Cagliari è previsto tempo variabile con schiarite al pomeriggio e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. La provincia di Sassari sarà caratterizzata da cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso con qualche addensamento durante il pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso per l’intera giornata con onde che supereranno i 2 metri, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano che sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite nell’arco della giornata. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà mosso. Per la provincia di Nuoro è previsto cielo poco nuvoloso per tutta la giornata e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso come si evince da Meteo.it. Anche per domani sono dunque previste temperature miti Un autunno che pare cerchi a stento di arrivare ma se continuerà così farà in tempo a raggiungerci prima l’inverno. In effetti le mezze stagioni sono quasi scomparse e si passa quasi sempre dal vestiario estivo a quello invernale. Continueremo a tenervi informati con tutti gli aggiornamenti sul tempo; continuate quindi a seguirci con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 oppure in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 su Radio casteddu Online A cura di Claudia Saba