Meteo Casteddu, più sole su tutta la Sardegna nel weekend: domenica senza pioggia

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per sabato 11 febbraio 2023. Continua il dominio dell’alta pressione che determinerà tempo stabile e soleggiato in tutta l’Isola. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata, con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 4°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 12àC e la minima di 4°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Il mare sarà da calmo a poco mosso nell’arco di tutta la giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo. A Oristano ci sarà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 2°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 9°C e la minima di 1°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Finalmente tanto sole in tutta la Sardegna e temperature in rialzo. Sarà un weekend luminoso che potrà regalarci allegre giornate all’aria aperta. Nell’augurarvi un felice fine settima vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu, su Radio Casteddu Online, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.