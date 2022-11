Meteo Casteddu, pioggia forte nel cuore della Sardegna e ombrelli aperti anche a Cagliari

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per venerdì 18 novembre. L’Isola subirà un graduale peggioramento del tempo con annuvolamenti e rovesci sparsi anche di forte intensità a carattere temporalesco. Le temperature saranno in calo. Vediamo nei dettagli, da 3B Meteo, quali sono le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna. A Cagliari è previsto tempo variabile con schiarite durante le ore pomeridiane. In serata il cielo sarà nuvoloso e si verificheranno deboli piogge. Sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Per la provincia di Sassari è previsto tempo in prevalenza poco nuvoloso per l’intera giornata ma con precipitazioni durante la notte. Sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell’arco della giornata come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con la presenza di qualche nube sparsa al mattino e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Per la provincia di Nuoro si prevede cielo molto nuvoloso con presenza di piogge e rovesci anche a carattere temporalesco e schiarite nel pomeriggio. Sono previsti 7 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest per l'intera giornata. Il mare sarà da mosso a molto mosso come rilevato da Meteo.it Bisognerà dunque uscire con l'ombrello e la giacchetta, anche se nonostante il lieve calo termico le temperature rimangono ancora al di sopra della media stagionale.