Meteo Casteddu, la pioggia in fuga dalla Sardegna lascia spazio a sole e caldo

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 22 maggio 2024. L’aumento della pressione favorirà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cielo sereno dal pomeriggio. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo nei dettagli consultando i dati di “3Bmeteo”: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa ma con precipitazioni notturne. Sono previsti 0.6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 16°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per l’intera giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso.

A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Poche nuvole e temperature gradevoli ci accompagneranno in questo mercoledì in prevalenza poco nuvoloso. Con l’augurio di trascorrere una felice giornata, vi salutiamo dandoci appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba