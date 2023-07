Meteo Casteddu, in attesa del maestrale giù le temperature: massime sotto 35 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per martedì 25 luglio 2023. L’alta pressione si rafforzerà determinando in tutta l’Isola tempo soleggiato. I venti saranno deboli e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo nei dettagli, consultando i dati di “3b Meteo”: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 27°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Sassari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 24°C- I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà da mosso a agitato per tutta la giornata, come riportato da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3b Meteo”: A Oristano il cielo sarà in prevalenza sereno per l’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 23°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza sereno per l’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 24°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. E’ prevista allerta meteo per l’afa. Le temperature saranno dunque in calo per la giornata di domani. L’afa darà tregua sulla maggior parte della Sardegna. Si consiglia comunque di proteggersi durante le ore più calde della giornata. Per oggi è tutto, grazie per l’attenzione, appuntamento al .prossimo Meteo Casteddu per tenervi sempre aggiornati con le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna. Buon martedì e buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.