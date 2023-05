Meteo Casteddu, deboli piogge e qualche nuvola sulla Sardegna: caldo e sole in pausa

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 3 maggio 2023. L’Isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno nuvolosità in progressivo aumento e deboli piogge durante il pomeriggio. I venti saranno moderati e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo nello specifico con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti durante il pomeriggio associati a deboli piogge, e schiarite in serata. Sono previsti 0.3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità dalle ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e al pomeriggio tesi, provenienti da Nordest per l’intera giornata. Il mare sarà da poco mosso a mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità previste nelle ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nord-Nordest per tutta la giornata. Sarà un mercoledì nuvoloso con qualche sporadica innocua pioggerella passeggera. Le temperature saranno comunque gradevoli. Per oggi è tutto, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.