Meteo Casteddu, bel tempo in modalità non stop sulla Sardegna: sole e 29 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 31 maggio 2024. Va avanti la cappa di alta pressione su tutta l’Isola, dove un po’ di vento sulle coste, nella parte centrale della regione, non impensierirà minimamente l’anticiclone caldo che regge ormai da tanti giorni. A Cagliari la giornata sarà. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. A Sassari la giornata sarà in prevalenza nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi e raggiungeranno i quarantuno chilometri orari. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta un venerdì con un po’ di vento ma con temperature ben fissate sui valori degli ultimi giorni. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!