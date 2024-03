Messa in sicurezza della diga di Poggio dei Pini, incontro pubblico a Capoterra

Il 27 marzo, alle ore 17:00 si terrà, presso la sala assemblee della Società sita nella piazza A.Ricchi, un incontro pubblico con i rappresentanti del consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale al fine di fornire ai soci informazioni precise sull’intero progetto e sull’attuale stato dell’opera. Un intervento di particolare importanza per la messa in sicurezza di un’area già teatro di eventi drammatici finalizzati al contrasto del dissesto idrogeologico. L’opera in fase di realizzazione consiste in uno sfioratore superficiale dal lago principale con annesso un manufatto di manovra e controllo dei sistemi di scarico, l’allargamento del canale fugatore, la mitigazione ambientale delle sponde, la sistemazione della piccola diga a valle, la realizzazione della casa di guardia dello sbarramento e la realizzazione dell’interconnessione da cui sarà resa disponibile l’acqua per un futuro utilizzo irriguo. I lavori seguiranno più fasi in funzione della tutela ambientale. L’incontro promosso dalla Società Cooperativa ha anche la finalità di “rassicurare i residenti sull’effettiva natura dei lavori e chiarire eventuali dubbi sorti nel corso dello svolgimento degli stessi”.