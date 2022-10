Mese della prevenzione del tumore al seno: le iniziative di Angeli nel Cuore

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, il 26 ottobre 2022, l’Associazione Angeli nel Cuore OdV e il Comune di Arbus organizzano l’evento “Fiocco rosa: sensibilizzazione e prevenzione“.

Oltre le visite senologiche (in programma dalle ore 9 presso la Casa della Salute, dove saranno presenti, per il servizio di accoglienza, le volontarie di Angeli nel Cuore), sono previsti anche distribuzioni di materiale informativo, presso piazza Mercato, a cura dei volontari LILT e un flash mob a cura della Magic School, in programma alle ore 15:30.

Alle ore 17:00, su Sky of Angels TV, la webTV dell’Associazione, andrà in onda un convegno, il cui titolo richiama l’evento stesso: “Fiocco rosa: sensibilizzazione e prevenzione“. Tra gli interventi previsti: prof. Francesco Schittulli, Presidente LILT Nazionale, recentemente premiato a livello internazionale come Eccellenza italiana 2022, dott. Carlo Cabula, Presidente della LILT Cagliari, l’Ass. Karalis Pink Team ed alcune testimonianze.

Il pubblico potrà intervenire, per eventuali domande e riflessioni commentando il video in diretta oppure tramite WhatsApp, inviando un messaggio al numero 3791129223.

La diretta sarà accessibile per tutti e sarà disponibile ai link https://youtu.be/DSUA2PPo6R8 oppure https://www.facebook.com/events/428455929453009