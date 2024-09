Mercato di San Benedetto in piazza Nazzari, trasloco dietro l’angolo: “La nuova struttura è molto attrezzata”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mercato di San Benedetto in piazza Nazzari: che Natale ci attende? Il mercato di San Benedetto, icona di Cagliari, sarà oggetto di ristrutturazione per almeno i prossimi 2 anni e tutti i boxisti verranno spostati a breve nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, come è stato spiegato del Sindaco Zedda.

Il periodo dell’anno non è il più favorevole. Ne ha parlato Angelo, figura nota nel mercato, spiegando la problematica principale: ‘‘ Per noi operatori non sono giunte ancora notizie certe sul trasferimento. Il Natale si avvicina e questo periodo rappresenta per noi il 30 per cento del fatturato annuo. Un trasferimento a Novembre rappresenterebbe un problema per tutti’’.

La speranza è quella di tornare nella sede originale e a una maggiore stabilità al più presto ma ‘‘Noi questo ancora non lo sappiamo, dovrebbe essere già scritto quando si torna e in che tempi’’.

Francesco Scaramuccia, rappresentante del comitato, ha preso parte a gli ultimi incontri e rassicura :‘‘Abbiamo avuto un incontro positivo ai primi di Agosto, il mercato provvisorio è molto attrezzato e stanno ultimando gli ultimi lavori, a fine ottobre dovremmo essere già lì’’. Ma l’incognita del tanto agognato ritorno alla sede originaria resta. ‘‘Ci sono dei grossi lavori da fare, ci hanno promesso due anni circa’’. Preoccupazioni economiche ma non solo: Francesco conclude spendendo parole di miele per la sede originale ‘‘Noi vorremmo stare qui, nel nostro mercato costruito con soldi, tempo e passione’’.