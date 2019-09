Mercato, a poche ore dal gong il Cagliari cerca un attaccante. Han ceduto alla Juve

Pavoletti out fino al 2020 e Cerri in rotta coi tifosi. A poche ore dalla chiusura (ore 22) del calciomercato il Cagliari cerca una punta per rinforzare l’attacco. Tra i nomi Favilli del Genoa, Okaka del Watford e Falcinelli del Bologna. Intanto la società rossoblù ha ceduto Kwang-Song Han con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto alla Juventus. Han, classe 1998, è arrivato in Sardegna nel febbraio 2017. Il 2 aprile, in Palermo-Cagliari, ha debuttato in Serie A. Ceduto in prestito al Perugia in B è rientrato alla base nel gennaio 2018, prima di ritornare nuovamente in prestito ai Grifoni la scorsa stagione. In rossoblù ha totalizzato 12 presenze e 1 gol.

Il bulgaro Despodov è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione agli austriaci dello Sturm Graz e, sempre in prestito fino al termine della stagione, Bradaric è stato ceduto all’Hajduk Spalato. Per il centrocampista croato si tratta di un ritorno a casa.