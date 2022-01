Mercatino Cuore a Sant’Elia: aperto il 9 sino a mezzogiorno chiuso il 23 gennaio

È autorizzato lo svolgimento del Mercatino domenicale nel parcheggio “Cuore” sino alle ore 12 del giorno 9 gennaio. Mentre ne è interdetto lo svolgimento e fatto divieto a chiunque di svolgere attività di vendita di oggettistica varia e di qualsiasi altra tipologia di merce nel piazzale e nelle strade limitrofe per la giornata del 23 gennaio 2022.

A disporlo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che con propria ordinanza n. 2/2022 ha rettificato quella precedente (ordinanza n. 1/2022), rilevato che nella giornata del 9 gennaio l’orario di inizio della partita è programmato per le ore 14,30 e lo svolgimento del Mercatino sino alle ore 12 non crea intralcio alla circolazione veicolare. Come quella del 23 gennaio il cui inizio è previsto per le ore 12,30.