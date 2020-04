Mentana: “Se avessimo saputo degli attacchi di Conte all’opposizione, non lo avrei mandato in onda: uso personalistico”

Mentana: “Se avessimo saputo degli attacchi di Conte all’opposizione, non lo avrei mandato in onda”. Tensione alle stelle sul fronte politico (e non solo in Italia) dopo le durissime parole di Conte contro Salvini e la Meloni. Il direttore di La7 ha dichiarato in diretta al tg che non avrebbe mandato in onda Conte se avesse saputo dell’utilizzo di una conferenza stampa istituzionale sul coronavirus per lanciare strali contro gli avversari politici. A stretto giro il commento di Matteo Salvini della Lega: “GRAZIE al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua LEZIONE di stile ed educazione civica al signor Conte. P.s. La Lega fu l’unica a votare NO con tutti i suoi parlamentari al MES nel 2012”. Salvini ha anche twittato questa foto con la dichiarazione di Mentana.