Mensa, palestra e campi da tennis nel campus di Cagliari: “E nel 2026 casa dello studente nel Corso”

Il campus universitario in stile americano in viale La Playa a Cagliari continua a prendere forma. Duecentoquaranta posti letto aperti da gennaio, altri 440 col secondo lotto: il piano è di 114,6 milioni di euro per i prossimi trent’anni, grazie ad un project financing che vede in prima linea l’impresa Pellegrini srl. “Avremo una palestra da 400 metri quadri e una mensa con quattrocento posti a disposizione, ci consentirà di servire 1200 pasti al giorno”, spiega il direttore generale dell’Ersu, Raffaele Sundas. Previsti anche 25 nuovi posti per gli studenti diversamente abili. Nel progetto anche spazi comuni per gli studenti, tra sale lettura e relax. “La gestione trentennale deve essere ancora affidata, poi il bene rimarrà in mano all’Ersu. Puntiamo ad avere 1700 posti letto per gli universitari entro il prossimo quinquennio, abbiamo anche aumentato il contributo del fitto casa portandolo a 250 euro mensili per i milleduecento studenti che arrivano da tutta la Sardegna per studiare nelle varie facoltà cagliaritane”. Ok anche a più di trecento parcheggi, tutti interrati “e a disposizione, prioritariamente, di chi alloggia nel campus”. Nei rendering si vedono anche tavolini, sedie e campi da tennis all’aperto, tutto in viale La Playa.

Novità anche a qualche centinaio di metri di distanza, nel Corso Vittorio: “L’attuale struttura che ospita gli uffici dell’Ersu, nel 2026, diventerà una casa dello studente con centotrenta letti in più. Ci trasferiremo nell’hotel Moderno, in modo da garantire un ulteriore studentato molto centrale”.