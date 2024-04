Meno di 24 ore per la nascita della nuova giunta regionale, Alessandra Todde convoca tutti gli alleati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mancano poche ore alla presentazione ufficiale della giunta di Alessandra Todde, domani alle 10.30 in consiglio regionale a Cagliari, e mentre sono in corso gli ultimi incontri, la presidente ha convocato per le 12 tutte le forze del campo largo, per chiudere il cerchio sugli ultimi nomi ancora incerti e compattare le fila in vista dell’esordio di domani nell’aula di via Roma. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, Todde avrebbe scelto i suoi due assessori, quelli in quota presidente, da destinare rispettivamente a Trasporti e Urbanistica: si tratta di Barbara Manca, ingegnere, attuale assessore ai Trasporti di Quartu, e Francesco Spanedda, architetto, docente all’università di Sassari.

La Sanità, che sarà in quota 5 stelle, andrà invece all’oncologo romano Armando Bartolazzi, ex sottosegretario alla Salute. Con le solite sterili polemiche sul fatto che si tratta di un non sardo, cosa che probabilmente è invece l’unico modo per uscire dal pantano in cui la sanità pubblica è precipitata negli ultimi anni.

Più o meno chiuso il cerchio sugli altri assessorati, balla ancora la delega riservata ai Progressisti che puntano all’Agricoltura con Gianfranco Satta e non agli Affari generali. Il Pd farà la parte del leone, con la presidenza del consiglio a Comandini, la vicepresidenza della giunta a Giuseppe Meloni che gestirà l’assessorato Bilancio e Programmazione, l’Industria a Emanuele Cani e Rosanna Laconi all’Ambiente. Scontata l’assegnazione del Turismo a Franco Cuccureddu, ci sono poi al Lavoro Desirè Manca e Antonio Piu di Avs aiLavori Pubblici. Alla Cultura la funzionaria dell’assessorato Ilaria Portas.

Agli Affari Generali dovrebbe arrivare una donna indicata da “uniti con Alessandra Todde”: Sabina Bullitta, dirigente dell’Arpas, o l’avvocato Luisa Giua Marassi.