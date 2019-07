Mega multa milionaria dell’Antitrust ad Abbanoa: “Pratiche commerciali aggressive”

Quasi quattro milioni di euro (3,850) di multa per “pratiche commerciali scorrette”, questa la maxi multa milionaria inflitta dall’Antitrust ad Abbanoa, il gestore unico dell’acqua in Sardegna. La sanzione è arrivata in seguito alle numerose segnalazioni inviate dai consumatori e dalle loro associazioni rappresentative: l’Autorità ha accertato che anche Abbanoa ha posto in essere pratiche commerciali aggressive con riferimento alle seguenti condotte: mancato trattamento delle istanze di prescrizione relative a fatture risalenti a oltre cinque anni dalla data del consumo o mancato riconoscimento della stessa, a causa della non corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione e degli atti interruttivi della stessa, anche in tale caso senza sospensione delle procedure di riscossione e di distacco in pendenza di reclamo e mancata gestione delle istanze di rettifica delle fatture in presenza di perdite idriche occulte – quelle che avvengono a valle del contatore e non sono rilevabili se il gestore non registra e comunica il consumo anomalo, superiore a quello abituale – ovvero applicando criteri stringenti e ostativi ai fini dello storno parziale degli importi fatturati in caso di perdita occulta relativi ai canoni di depurazione e fognatura.

Nel corso dei procedimenti, l’Autorità si avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.