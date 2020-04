“Medico di famiglia contagiato a Cabras, ora basta: richiesta urgente di esame sierologico e tampone per i medici sardi”

Di



apertura1

La lettera preoccupata dei presidenti degli Ordini dei Medici sardi dopo il nuovo contagio di Oristano: “Chiediamo con forza ed urgenza che tutti i Medici di Medicina Generale (di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale) della regione vengano sottoposti, in via prioritaria e contemporaneamente ai colleghi dei reparti ospedalieri, ad esame sierologico e tampone per la ricerca di eventuali portatori asintomatici dell’infezione virale”