Medici e infermieri no vax, sospensione dal lavoro fino al 15 giugno

Medici, infermieri no vax, in Sardegna sospensione prorogata fino al 15 giugno. La sospensione dell’Ats imponeva lo stop al lavoro al personale sanitario non vaccinato fino al 31 dicembre 2021. Ma qualche giorno fa è’ arrivata la lettera della direzione generale Ats (firma del direttore sanitario Giorgio Carboni e del direttore amministrativo Attilio Murru) ai commissari straordinari, ai direttori di dipartimento, di distretto e presidio ospedaliero.

Ai dipendenti ancora non vaccinati sospesi non viene consentito il rientro in servizio il 1° gennaio, ma a ciascuno di loro verrà notificata la prosecuzione della sospensione fino al 15 giugno prossimo o comunque fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale.