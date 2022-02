Sestu, ruba uno smartphone da Mediaworld e lo nasconde nella borsa schermata: arrestato

Ieri a Sestu, presso il centro commerciale Mediaworld, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per furto aggravato un quarantenne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico. In particolare l’uomo alle 20, dopo avere occultato uno smartphone del valore di oltre 300 euro all’interno della propria borsa appositamente schermata con carta stagnola per eludere i controlli, è stato bloccato all’uscita di quel centro dal personale di vigilanza e consegnato ai militari operanti che nel frattempo erano stati chiamati tramite una telefonata all’utenza 112.

La refurtiva è stata immediatamente restituita ai gestori del punto vendita. L’arrestato, al termine della redazione dei verbali relativi a quanto accaduto, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia CC di Sanluri, in attesa dell’udienza di convalida che è stata fissata per la mattinata di oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.