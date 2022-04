Malore in casa, addio a uno storico meccanico di Cagliari: è morto Marco Iddas

Una candela da sostituire, una revisione completa o un nuovo treno di gomme da mettere al posto di quelle vecchie: Marco Iddas, storico meccanico di Is Mirrionis a Cagliari, ha “curato” centinaia di auto nell’officina che ha guidato, insieme al padre Salvatore, a partire dalla metà degli anni Settanta. Un volto noto per molti cagliaritani, prima in via Cornalias e poi in via Puccini, rione centralissimo di San Benedetto: Iddas è morto nella notte nella sua casa di Sarroch. Aveva 64 anni, fatale un malore improvviso. Lascia la moglie, Anna, e tre figli. Legatissimo a Cagliari, ha vissuto a Is Mirrionis sino a pochi anni fa, tanto che una buona fetta dei suoi clienti aveva deciso di fare un po’ di strada in più pur di potergli affidare l’automobile nella sua autofficina a pochi metri di distanza da piazza San Benedetto: “Da qualche anno era stato assunto per una grossa ditta, si occupava anche della riparazione di mezzi pesanti con molta professionalità”, ricorda, tra le lacrime, il fratello Maurizio. La notizia della morte di Marco ha fatto rapidamente il giro tra i suoi tanti colleghi meccanici. C’è chi l’aveva visto per l’ultima volta prima del ponte del 25 aprile e ha appreso, con incredulità, della sua morte.

“Due anni fa aveva avuto un ictus”, ricorda il fratello. “Ieri è stato poco bene ed è arrivata l’ambulanza. Lui, però, ha rifiutato il ricovero e durante la notte si è sentito nuovamente male ed è morto”. Un malore improvviso, forse legato agli strascichi che un ictus può portare, anche a distanza di anni. Il funerale di Marco Iddas sarà domani, mercoledì 27 aprile, alle 16, a Sarroch.