Maxi solidarietà a Quartu, tanti parchi di cibo donati alle famiglie in crisi

Il Coronavirus non ferma le maxi catene di solidarietà in Sardegna. A Quartu, ieri, sono arrivate tantissime scorte di cibo, donate da vari gruppi imprenditoriali. È lo stesso sindaco Stefano Delunas a pubblicare le foto e a ringraziare i donatori: “Per la terza settimana consecutiva l’assessorato alle Attività Produttive di Quartu ha ricevuto da aziende non quartesi ma comunque sarde, mosse da un innato senso solidaristico, un importante contributo in termini di scorte alimentari da destinare ai quartesi più bisognosi. Perla frutta, la verdura e i prodotti di oggi diciamo grazie ai diversi grossisti del mercato ortofrutticolo di Sestu, alle ditte Falchi e Putzu di Oristano che ci hanno omaggiato del riso, alla ditta Io sono sardo di Samassi produttori di pelati, all’Orto di Eleonora di Terralba e alla Comochi di Sanluri”, spiega il primo cittadino quartese.

“Tutte le scorte sono in distribuzione alle famiglie quartesi in condizioni di fragilità, grazie all’impegno e alla disponibilità dimostrata sia dal parroco della basilica di Sant’Elena sia dai sacerdoti e dai volontari delle altre sette chiese quartesi, nonché dalle confraternite vincenziane”.