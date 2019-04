Maxi sciopero dei lavoratori Metro a Cagliari: “Vogliono farci lavorare di più e pagarci di meno”

Sciopero e presidio degli oltre duecento lavoratori della Metro di Cagliari e Sassari che si sono dati appuntamento davanti alle due sedi, a Elmas e nella zona industriale di Predda Niedda, venerdì 19 aprile dalle 9 alle 13. Le ragioni dello sciopero, proclamato a livello nazionale dalle sigle Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil, sono legate “alla disdetta unilaterale dell’integrativo e alle richieste dell’azienda giudicate irricevibili da sindacati e lavoratori: dal 1 aprile infatti, sono state imposte nuove regole dai vertici alla guida della multinazionale da qualche mese che, sostanzialmente, si traducono in un incremento dell’orario di lavoro, totale flessibilità e riduzione degli stipendi”. In pratica, l’sos lanciato è uno: più ore di lavoro e meno soldi in busta paga.

“Un atteggiamento che contrasta con le relazioni industriali positive consolidate da decenni ed è alla base della prima giornata di sciopero prevista per domani, alla quale seguiranno altre mobilitazioni da definire nei territori”.