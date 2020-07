Maxi rogo di rifiuti a Pirri, alba di fuoco: “Non bastano le telecamere”

Le discariche abusive continuano ad appestare Cagliari, ma anche Pirri. Rifiuti abbandonati, anche nelle zone dove, qualche tempo fa, erano state installate delle telecamere per stanare gli incivili dei rifiuti. E c’è chi, purtroppo, arriva a dare fuoco alla spazatura. Come nel caso della distesa di sacchi, pieni e puzzolenti, incendiati all’alba proprio a Pirri. E i cittadini si spazientiscono, pubblicando le foto correlate da messaggi di sdegno sui social: “La mia sveglia è differente. Sei del mattino, svegliati da una forte esplosione e dall’odore di diossina dell’immondizia brucciata! Signor sindaco, sbaglio ma proprio in quella strada diceva di aver sistemato la situazione rifiuti con le telecamere?”, chiede, inviperita, Maria Bonaria S. “È un indecenza, Pirri è un immondezaio. Non bastano le telecamere, ci vogliono vigili in borghese e multe salate”.