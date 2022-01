Maxi operazione antidroga tra Capoterra e Pula: arresti, denunce e sequestri di sostanze stupefacenti

È in corso in queste ore una maxi operazione antidroga tra i comune di Pula e Capoterra. Decine i carabinieri impegnati (in volo anche l’elicottero) nelle perquisizioni di una ventina di abitazioni. Sono scattati i sequestri di quantitativi di sostanze stupefacenti. Alcune persone sono state arrestate e altre denunciate a piede libero. Il blitz è coordinato dalla Procura di Cagliari. Notizia in aggiornamento.