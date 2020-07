Maxi murale e rombo delle moto per ricordare Davide Toro, travolto da un furgone a Quartu

Decine di moto dei Balentes Bikers hanno omaggiato la memoria di Davide Toro, il 32enne morto a marzo 2019 a Quartu, dopo essere stato travolto da un furgone. Prima, è stato scoperto e inaugurato un maxi murale proprio nei giardinetti di quella via Fiume diventata, diciassette mesi fa, teatro della tragedia. Presenti, e molto commossi, i genitori di Davide Toro, che hanno ringraziato tutti i presenti per il grandissimo affetto dimostrato. C’era anche l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che tutela i genitori del giovane: “La giustizia, in questo caso, si sta dimostrando lenta. Dopo oltre un anno non ci sono novità, il guidatore del furgone è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale”. Ecco il video: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10221218737410805&id=1617167204