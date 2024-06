Maxi impianto fotovoltaico in Sardegna, la Todde sfida la Cina: “Non ho paura di loro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“L’impianto fotovoltaico di 1000 ettari del governo cinese nella Nurra? Non ho paura della Cina, difenderò le prerogative dei sardi. Dal governo non si azzardino a metterci in queste condizioni, non si azzardino con i loro ritardi a lasciarci senza regole, perché se non ci sono regole le faremo noi. Faremo la nostra battaglia”.

Lo ha dichiarato Alessandra Todde, presidente della Sardegna, oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla Fmdi Giornale Radio. “Non è accettabile sacrificare mille ettari di terreno agricolo, anche con produzioni IGP e DOP, per fare agrivoltaico che non sfrutteremo neppure noi ma un governo straniero – ha aggiunto -. La situazione è sfuggita di mano, lotteremo insieme ai comitati creati spontaneamente e ai cittadini che non hanno intenzione di chinare la testa. Non succederà”.

“Il governo- dice ancora Todde – dimostri con i fatti di voler collaborare accogliendo le nostre istanze sulle autorizzazioni per la realizzazione di eolici e fotovoltaici. Non ci faremo mai più prendere in giro”. “Nessuna delle nostre istanze presentate è stata presa in considerazione, se non in piccola parte. Adesso basta, dovete ascoltarci”, aggiunge.