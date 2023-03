Maxi grandinata a Ula Tirso sulla strada per il Carnevale: l’inverno sardo non è ancora finito (VIDEO)

Maxi grandinata a Ula Tirso sulla strada per il Carnevale: l’inverno sardo non è ancora finito. Guardate il video del nostro inviato Davide Loi: mentre in tanti sono in marcia per le ultime bellissime sfilate di oggi, una improvvisa grandinata colpisce la zona dell’Oristanese. Per fortuna senza gravi danni, in una zona quest’anno che è stata spesso colpita da piogge molto abbondanti, che hanno allagato campi e città.