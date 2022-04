Matteo di Monserrato: “I voucher patente regionali solo a chi ce l’ha già, noi disoccupati tagliati fuori”

Il voucher patente in Sardegna? C’è, ma non per tutti quelli che vorrebbero ottenerlo. La possibilità di conquistare una patente di categoria superiore per guidare camion o bus, o più semplicemente per rinnovarla, non è previsto “per chi ancora non ce l’ha”. A segnalare quella che ritiene essere una “beffa” è Matteo Mainas, 41enne di Monserrato: “All’articolo 3 del bando della Regione si legge che uno dei requisiti per l’ammissione è essere in possesso di una patente superiore C o D”. Una restrizione, quindi, “con la quale sono esclusi tutti quei disoccupati che hanno la patente B e che vorrebbero, magari, riqualificarsi e dedicarsi al settore dei trasporti”. Mainas è sconcertato: “Ho già chiesto informazioni all’Aspal, mi hanno confermato che il bando è così e che sono rammaricati. Ma perchè invece di dare il contributo a chi ha già la patente superiore non si agevola chi la deve ancora ottenere? Una costa 2100 euro e chi ce l’ha già, verosimilmente, lavora”.

“Sono disoccupato da un po’ di tempo, per otto anni ho guidato pullmini, anche quelli turistici, ma con massimo nove posti. Con la nuova patente potrei rimettermi in gioco nel mondo del lavoro. Tutti sappiamo quanto è difficile trovare un posto sicuro in Sardegna, se non puoi permetterti di pagarti nemmeno i documenti indispensabili per proporti ad un’azienda è finita”.