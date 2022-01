Mattarella eroe del giorno: “Avevo altri piani, ma se serve ci sono”

Di Sara Panarelli



Il capo dello Stato dà il via libera ai capigruppo dei partiti per il bis. L’elezione prevista intorno alle 20. Montecitorio già in festa. Anche da Draghi era arrivato l’endorsment: “Mattarella resti per il bene e la stabilità della politica”. Al termine della settimana di fuoco in diretta a reti unificate, la politica e i partiti sono i grandi sconfitti, ma per gli italiani è la scelta migliore che si potesse fare. Furibonda Giorgia Meloni