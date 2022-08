Mattarella arrivato ad Alghero per le vacanze: “Difficile non tornare in Sardegna”

E’ arrivato ad Alghero per le vacanze estive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Atterrato all’aeroporto militare, il capo dello Stato è stato scortato fino alla Foresteria dell’aeronautica militare all’interno del parco di Porto Conte.

“E’ difficile non tornare ad Alghero. Così mi ha risposto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando, pochi minuti fa, al suo arrivo all’Aeroporto Militare, gli ho dato il benvenuto e ho espresso il piacere di ospitarlo anche quest’anno nella nostra città. Ben tornato Presidente!”, ha scritto sulla sua pagina ufficiale Facebook il sindaco Mario Conoci.

Il programma della vacanza del capo dello Stato è assolutamente riservato, si sa soltanto che non sono previsti impegni ufficiali, salvo imprevisti, e che, come lo scorso anno, alloggerà nella foresteria dell’Aeronautica militare all’interno del Parco di Porto Conte. Il comitato di accoglienza all’aeroporto militare di Alghero è composto dal sindaco della città catalana Mario Conoci, dal comandante dello scalo militare, Domenico Cecco, e dal prefetto di Sassari, Paola Dessì. Turisti e residenti aspettano che Mattarella partecipi alla messa della domenica nella cattedrale della città, come l’anno scorso quando al suo passaggio era stato travolto da una grande ondata di affetto. Da quanto si apprende, durante le sue vacanze il capo dello Stato farà qualche escursione, Museo Archeologico e faro di Capo Caccia i siti scelti, e visiterà il nuraghe Palmavera.

Un insolito omaggio accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in arrivo oggi in Sardegna per le vacanze ad Alghero. L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha deciso di omaggiare il capo dello Stato realizzando una grande aiuola fiorata tricolore all’interno di una rotatoria che è posizionata lungo la strada tra l’aeroporto militare e la foresteria dove il presidente alloggerà.