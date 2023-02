Mastelli distrutti, cassonetti gettati per terra e rifiuti dappertutto: la malamovida a Stampace colpisce ancora. La protesta dei residenti del centro storico, molti costretti a cambiare i mastelli: “Sono animali, vivere qui sta diventando impossibile. ogni weekend al risveglio dopo notti insonni ci ritroviamo davanti questo spettacolo indecoroso di maleducazione”. Via Mameli e via Maddalena, oltre il quadrilatero della droga di piazza del Carmine, sono diventate la meta preferita degli sbandati soprattutto il venerdì e il sabato notte.

Si accaniscono contro ogni cosa che trovino davanti, per il puro gusto di sfasciare tutto: spesso giovanissimi in preda al fumo dell’alcol, in quello che è diventato ormai un braccio di ferro insostenibile. Tra gli abitanti che vorrebbero svolgere una vita tranquilla e i teppisti della notte in una zona sempre più buia e dissestata, disseminata di buche e ruderi, transenne e serrande abbassate: via Mameli, che un tempo era una strada viva, ora è totalmente spenta. E in balia alla violenza e al degrado.