Mastelli con microchip e un numero verde per gli anziani, le novità per i rifiuti a Selargius

Mastelli con microchip, un numero verde per gli anziani e ritiri settimanali incrementati: sono alcune delle novità del servizio di Igiene urbana di Selargius, presentate nella sala consiliare dai referenti della San Germano – Gruppo Iren, la società vincitrice dell’appalto. “Dopo una prima e comprensibile fase di rodaggio siamo pronti a introdurre alcune delle novità inserite nel capitolato, che consentiranno di migliorare ulteriormente il servizio e di rispondere meglio alle esigenze di tutto il territorio”, commentano soddisfatti il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Servizi tecnologici Gigi Gessa.

“I dettagli fanno la differenza”: è questo lo slogan della campagna informativa e di sensibilizzazione avviata dalla San Germano – in collaborazione con il Comune – che oltre a una serie di incontri con i cittadini è pronta a offrire ulteriori servizi a Selargius. “Stiamo portando avanti le indagini territoriali che a breve permetteranno di iniziare con la consegna dei nuovi contenitori dotati di microchip per le utenze domestiche e non: una tappa fondamentale per poter introdurre sul territorio la tariffazione puntuale”, spiega Stefano Corda, responsabile commerciale della San Germano per la Sardegna. “Tra le principali novità vi è sicuramente la maggiore frequenza di raccolta per le utenze non domestiche, per le quali è previsto il ritiro quotidiano (domenica esclusa) per le frazioni dell’organico, vetro e plastica. Tre raccolte (martedì, giovedì e sabato) di carta e cartone e il sabato per il ritiro del secco”.

A breve sarà anche attivato un numero verde dedicato agli over 65, che affiancherà il contact center e il nuovo numero verde a disposizione di tutte le utenze, mentre sono già in funzione la nuova app Iren Ambiente e il sito www.selargiusostenibile.it, dove i cittadini potranno, tra le altre cose, ricevere informazioni sempre aggiornate relative ai calendari di raccolta, all’ecocentro o anche prenotare il ritiro degli ingombranti. Svolta che interesserà anche i mezzi: elettrici e ibridi per ridurre i consumi e rispettare l’ambiente. “Un servizio efficiente, unito alla collaborazione dei tanti cittadini che dimostrano di attenersi scrupolosamente alle regole della differenziata sono certamente la formula vincente per incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta con i conseguenti benefici per tutta la comunità”, sottolineano sindaco e assessore.