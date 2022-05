“Mastelli svuotati a Cagliari, rischio di pagare una multa salata perché c’è chi li espone fuori orario”

Ha ricevuto due lettere dall’Econord. La prima risale agli inizi di marzo, la seconda è di qualche ora fa. Il succo del discorso non cambia: Valerio Michittu, addetto alla raccolta dei rifiuti a Cagliari dal 2017, avrebbe svuotato ma non registrato alcuni mastelli con il suo palmare. La verifica è del Comune, che avvisa la ditta che ha vinto l’appalto. E, la ditta, poi, sceglie di rivalersi economicamente sul dipendente, multandolo, come ha già denunciato la Cgil. Ma Michittu è sicuro: “Non ho saltato nessun mastello, sono sempre molto attento”, giura. Ed ecco la sua difesa: “Ieri, in via Calabria, c’erano due mastelli e non tre, almeno quando sono passato”. E il mastello in più, scoperto dai verificatori comunali? “Non so perchè ci sia stato, è molto probabile che sia stato portato giù da un residente dopo l’orario previsto. Capita, e non è la prima volta”. Michittu spiega anche che gli orari di raccolta, settimanalmente, cambiano. Nessuna via viene battuta dal furgoncino alla stessa ora.

“Spero davvero di non dover pagare la multa, quella prevista per la mancata segnalazione sul palmare di un mastello è salatissima. Ho sempre lavorato bene, qualche disattenzione poi può capitare. Ma se i mastelli sono due, sono due e punto. Svuoto quelli e me ne vado”.