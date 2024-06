Massimo Zedda torna in Comune, è il suo terzo primo giorno da sindaco di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Strette di mani, abbracci e un’accoglienza decisamente calorosa per Massimo Zedda a palazzo Bacaredda, dove oggi per la terza volta si è insediato come sindaco. Vinte le elezioni al primo turno con un trionfale 60%, il primo cittadino è tornato nel palazzo dove nel 2011 è cominciata la sua ascesa politica. Ieri la proclamazione ufficiale, oggi l’insediamento e già i primi incontri e le prime firme.

Dipendenti e dirigenti anche per fare il punto della situazione su lavori in corso e questioni in sospeso, poi il via alle consultazioni politiche, fissate nel pomeriggio, per poi procedere alla formazione della giunta. Che, spiega Zedda, sarà politica ma con forti competenze tecniche. Intanto, si attende la proclamazione dei consiglieri comunali eletti.

Come priorità, oltre all’accelerata dei famigerati cantieri, Zedda ha il ripristino di un minimo di decoro urbano a Cagliari, da anni trascurata e abbandonata a se stessa, e la programmazione – per quanto possibile visti i tempi – di eventi per la vicinissima stagione estiva.