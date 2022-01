Massimo Frau avvistato a Nurallao? Si accendono le speranze di ritrovare il giovane scomparso

Massimo Frau avvistato a Nurallao?

Ad accendere le speranze di ritrovare presto il giovane scomparso è l’avvocato Gianfranco Piscitelli che ha commentato nel suo profilo Facebook:

“Ho ricevuto due segnalazioni per Massimo Frau di avvistamento ieri sera ore 17,30 circa alla fermata autobus di Nurallao di Piazza Matteotti, via vicino il Comune. Poiché Nurallao non ha molti abitanti una persona non della zona viene notata: aveva la mascherina abbassata ed era immobile con lo sguardo fisso nel vuoto. L’unico pullman che passa in quell’orario è quello per Sanluri. Massima attenzione quindi anche in zona Sanluri. Se qualcuno altro lo avesse visto o lo vede, pregasi avvertire subito le Forze dell’Ordine e cercare di avvicinarlo senza spaventarlo”.