Massimo Cellino torna in serie A con il suo Brescia, e ora sfiderà il Cagliari di Giulini. Incredibile rivincita dell’ex patron rossoblù: vince il campionato col Brescia cinque anni dopo l’addio al Cagliari dopo tante polemiche, e si riprende la serie A. Per quello che il prossimo anno sarà un appetitoso “derby”. La squadra affidata a Corini ha stravinto il campionato, lanciando giovani fortissimi come Tonali e Donnarumma e dominando anche nel gioco, dimostrando per tutto l’anno una netta superiorità. Oggi la promozione matematica.