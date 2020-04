Massimo Cellino rivela: “Dopo due settimane a Cagliari ho scoperto di avere contratto il Coronavirus”

Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari, ha contratto il Coronavirus. Lo ha rivelato lui stesso in una intervista a Repubblica: “Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli – ha detto – è uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto, mentre io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”. E’ stato un test sierologico, non un tampone, a rivelare che Cellino avrebbe contratto il Covid 19. Cellino ha eseguito i controlli al Santissima Trinità, scoprendo di avere sviluppato gli anticorpi al virus.