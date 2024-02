Massimo Cellino prosciolto, nessun reato fiscale per l’ex patron del Cagliari: “Finito un incubo”

“Il presidente Massimo Cellino ha ottenuto oggi in udienza preliminare il proscioglimento sulla contestazione di presunta esterovestizione della società Eleonora Sport Ltd”. Ad annunciarlo, in una nota spedita alle principali agenzie e siti nazionali, è l’avvocato Giorgio Altieri partner di Tonucci&Partners che, insieme al professor Astolfo Di Amato, ha assistito l’ex patron del Cagliari e attuale numero uno del Brescia Calcio. Dopo l’annullamento di tutti i sequestri il Gup Giulia Costantino ha prosciolto il presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, dalla contestazione di esterovestizione della società Eleonora Sport Ltd, la società utilizzata in Inghilterra per l’acquisto e poi a vendita del Leeds United Football Club e, successivamente, per l’acquisto del Brescia Calcio”. “Siamo felici di questo esito – aggiunge Altieri – avendo a lungo chiarito senza strategie dilatorie tutti gli aspetti di questa vicenda nella fase cautelare e siamo riusciti a dimostrare che non c’erano i presupposti oggettivi e soggettivi della contestazione mossa al nostro assistito. Anzi, ci sarebbe stata convenienza sotto il profilo fiscale a che Eleonora Sport Ltd nel 2018 fosse società italiana. Nessun intento delittuoso, nessun rimprovero poteva essere ragionevolmente contestato a Massimo Cellino”.

L’ex presidente rossoblù ha commentato così: “È finito un incubo”. Nel 2021 la Procura aveva chiesto addirittura l’arresto di Cellino ed era arrivata a sequestrargli 55 milioni e una villa.