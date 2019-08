Massimo Cellino, la vendetta sul suo Cagliari: il Brescia vince alla Sardegna Arena, critiche a Maran

IL BRESCIA CORSARO A CAGLIARI. MALE LA PRIMA

Giusta la vittoria delle rondinelle alla Sardegna Arena

di Gigi Garau

Saranno i riti scaramantici di Cellino, sarà un ritardo di preparazione, ma la prima di campionato vede il Cagliari cedere l’intera posta ad una neo promossa come il Brescia. Onestamente il risultato ci sembra giusto, anche se nato da un rigore dubbio. Le occasioni per gli uomini di Corini sono state tante, quante le difficoltà che la difesa cagliaritana ha dovuto subire nell’arco dell’intera partita, a testimoniarlo anche l’alto numero di angoli a favore del Brescia. Ma la cosa che preoccupa di più è l’infortunio che ha patito Pavoletti e che potrebbe allontanarlo per diverse partite di campionato, unica nota lieta, la partita di Nandez e il rientro di Castro, il Pata ha dato un segnale evidente della imprescindibile importanza della sua presenza nel centrocampo cagliaritano. Ma vediamo la cronaca dell’incontro: Ritorna la serie A alla Sardegna Arena per la prima di campionato, nella stagione del centenario (1920 – 2020) la prima squadra a far visita al Cagliari è il Brescia di Cellino e Dessena, la prima volta da ex per il Massimo presidente. Sardegna Arena verso il tutto esaurito, luci puntate sulla nuova creatura che Maran dovrà guidare nel campionato che a detta della dirigenza rossoblù, dovrebbe essere quello della consacrazione e degli obbiettivi ambiziosi. Il Cagliari si presenta con Rafael tra i pali al posto dell’infortunato Cragno, Ceppitelli e Klavan difensori centrali, Pinna e Lykoggianis laterali, in mezzo al campo Nainggolan,Nandez e Ionita, dietro le punte Birsa e davanti Pavoletti e Joao Pedro. Il Brescia di Corini risponde con Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella, Bisoli, Tonara, Dessena, Spalek, Donnaruma e Ayè. Il Cagliari parte forte con Nandez molto ispirato, al 2’ Birsa non sfrutta un assist perfetto dell’uruguaiano e calcia molto alto, al 5’ ancora Birsa e Nandez ad andare vicini al goal con un tiro dello stesso Nandez che sfiora la traversa. Al 8’ occasione per Joao Pedro che mette fuori un perfetto lancio di Nandez. Al 12’ inaspettatamente è il Brescia ad andare in vantaggio, ma l’arbitro Abbattista con l’ausilio del VAR, annulla per fuori gioco. Al 15’ contatto dubbio nell’area del Cagliari, Nainggolan contrasta in maniera dubbia Tonali, l’arbitro lascia correre, al 19’ grande parata di Rafael che respinge in angolo un gran tiro di Bisoli da ottima posizione. Al 31’ contatto in area del Brescia tra Ionita e Sabelli, nello scontro fortuito di testa è il giocatore del Cagliari a riportare un taglio sul sopracciglio sinistro, cure dei sanitari.

Al 39’ Pavoletti a terra a seguito di uno scontro aereo a centro campo, l’attaccante del Cagliari cade male, intervengono i sanitari e Sardi momentaneamente in dieci, al 42’ Pavoletti rientra in campo. Al 44’ niente da fare, Pavoletti chiede il cambio che avviene puntuale con l’ingresso di Cerri. L’arbitro assegna 5 minuti di recupero,al 48’ Lykoggianis rimedia il cartellino giallo per un fallo plateale su Sabelli. Finisce il primo tempo con il Cagliari in difficoltà e il Brescia in crescita, la Squadra di Corini non ha mostrato di essere una neo promossa impaurita ma ha fatto il suo gioco con scambi veloci e rapide aperture che hanno messo in seria difficoltà la squadra di Maran, l’allenatore rossoblù dovrà rivedere qualcosa se vuole invertire le sorti di una partita che sino a questo momento si è presentata molto difficile da gestire. Inizia il secondo tempo e al 3’ Brescia ancora in goal con Bisoli che di testa insacca ma anche stavolta l’arbitro annulla per fuori gioco, al 5’ Nandez serve Cerri che calcia a lato.