Massaggi, musicoterapia e parto in acqua: a Monserrato percorso “naturale” per le future mamme

È attivo al Policlinico Duilio Casula il percorso per la gestione delle gravidanze a Basso Rischio Ostetrico (Bro). Le donne con gravidanza fisiologica potranno accedere al percorso e saranno seguite dalle ostetriche e dagli ostetrici durante tutta la gravidanza, il travaglio, il parto, il puerperio come previsto dalle linee di indirizzo ministeriali. Il percorso Bro promuove una particolare assistenza per la mamma che si affianca e si affida totalmente alla figura professionale dell’ostetrica. È dedicato a chi desidera un’esperienza positiva in cui si ha un minor utilizzo di metodiche farmacologiche e mediche. Numerosi i vantaggi: consente maggior libertà di movimento ed espressione del linguaggio corporale; il dolore viene controllato tramite posizioni libere, travaglio e parto in acqua, massaggi dedicati, cromoterapia, aromaterapia e musicoterapia; assenza di metodiche antalgiche farmacologiche; gestione dedicata one to one continua tra ostetrica e futura mamma; presenza continua del partner o persona di fiducia scelta della donna; contatto immediato skin to skin(pelle a pelle) tra mamma e bambino subito dopo la nascita favorendo intesa, complicità, fiducia, consapevolezza e incentivando l’attaccamento spontaneo al seno.

«Le donne che possono percorrere questa strada – spiegano le ostetriche Maria Paola Fercia e Agnese Piras – hanno una gravidanza fisiologica a basso rischio ostetrico e per accedere al percorso bisogna trovarsi in questa condizione. Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza la futura madre verrà seguita costantemente ed eventuali alterazioni porteranno al ritorno verso un percorso tradizionale».

L’ambulatorio si trova al piano terra del Blocco Q, stanza 31. Le visite si svolgeranno il lunedì dalle 15 alle 18 solo per appuntamento, che può essere fissato contattando il +3907051093260 dalle 8 alle 21.