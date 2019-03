Marzo saluta la Sardegna con uno splendido weekend, sole e 20 gradi anche a Cagliari

Il detto è confermato, marzo è davvero un mese “pazzerello”. Dopo una settimana con temperature in calo e, addirittura, qualche pioggia, sabato 30 e domenica trentuno portano sole e venti gradi di massima “fissi” su Cagliari e un po’ ovunque nell’Isola. Le previsioni aggiornate, realizzate confrontando i principali portali meteo nazionali e internazionali, mostrano un quadro di “tiepida” primavera: non c’è il boom del caldo di quindici giorni fa, ma pazienza. Via i giacconi e i maglioni, arrivano magliette e al massimo una leggera giacchetta. Nel dettaglio: sabato la temperatura massima è di diciotto gradi, ma nelle ore centrali della giornata la percepita schizza sino a ventuno. Domenica tanto sole e colonnina di mercurio bella calda a quota venti gradi centigradi. Prevista giusto qualche velatura nel primo pomeriggio, ma freddo e pioggia non sono assolutamente pervenute.

C’è quindi l’imbarazzo della scelta sul come trascorrere il weekend, anche per chi può staccare solo qualche ora dal lavoro: una passeggiata al Poetto – sia quello cagliaritano sia quello quartese – o, perchè no? una gita fuori porta, magari sui Sette Fratelli. O, più semplicemente, il pieno relax casalingo. Il meteo viene incontro ai sardi per qualunque tipo di scelta, nell’attesa dei primi vagiti del grande caldo, che potrebbero arrivare all’inizio della seconda settimana di aprile.