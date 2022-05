Il ministro Franceschini al compleanno del Martini: la storica scuola di Cagliari compie 160 anni

Come amministrazione non ci siamo tirati indietro alle sfide di riapertura di queste bellezze chiuse e bloccate da troppo tempo, e per questo ho raccontato come insieme all’università di Cagliari e alla sovraintendenza stiamo collaborando per ridare luce ai luoghi simbolo della città e perché possano ritornare a vivere e possano essere godibili dai cagliaritani e dai turisti”.