Martin travolto e ucciso dal bus Ctm a Cagliari, la verità dai filmati: “Una tragica fatalità”

È stata una “tragica fatalità”. Remesha Martin Elvis King, il 31enne del Burundi a Cagliari dal 2005, è stato colpito da un bus del Ctm, la linea Pf, poco dopo l’alba di sabato scorso, mentre era inchinato per raccogliere gli occhiali dell’amica con la quale aveva trascorso la nottata in un locale. È quanto emerge dai filmati di una delle telecamere del bus, già recuperati e visionati dalla polizia Locale. Le immagini sono già tra le mani della pm Nicoletta Mari, coordinatrice delle indagini. L’autista è stato indagato, ma si tratta di un atto dovuto per consentire di arrivare ad una verità definitiva sulla vicenda. La conferma della “tragica fatalità” arriva dai vertici della polizia Locale: sono stati gli agenti della caserma di via Crespellani, infatti, ad intervenire sul luogo della tragedia. Altri filmati, sicuramente, saranno acquisiti per avere un quadro completo della vicenda. “Il marciapiede, almeno nel tratto dove si trovava il ragazzo, non presenta buche o marciapiedi rotti che possano fare pensare a un inciampo”, afferma il comandante della polizia Locale, Guido Calzia, al termine dei rilievi svolti nel tratto del viale dove è avvenuta la tragedia

Domani alle 10:30, intanto, nella chiesa di Sant’Eulalia, verrà celebrato il funerale del cameriere e mediatore culturale. Sono previste centinaia di persone, tra amici e colleghi di Martin: la famiglia ha ricevuto un grande aiuto, grazie ad una raccolta fondi che ha quasi raggiunto i ventimila euro, organizzata dagli stessi conoscenti del giovane.