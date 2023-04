Martedì Santo a Cagliari, gli Artieri e le statue dei Misteri in processione nel centro storico. Oggi il corteo nei vecchi rioni dalla chiesa di San Michele a Stampace fino alla Cattedrale, attraverso Marina e Villanova.

Il Martedì Santo a Cagliari è dedicato a un rito antichissimo, che affonda le sue origini nella tradizione spagnola: la processione dei Misteri.

Celebrato fin dal 1670, a eccezione di un periodo di stop avvenuto tra il XX e gli inizi del XXI secolo, il sentito appuntamento che dà il via ai cortei religiosi della Settimana Santa cagliaritana è officiato dalla Congregazione degli Artieri (o degli Artisti) di Stampace, in collaborazione con le arciconfraternite del Gonfalone, della Solitudine e del Santissimo Croficisso.

In occasione di questa celebrazione verranno portate in processione, lungo le strade del centro storico cittadino, sette simulacri (chiamati popolarmente “Santi Misteri” o “Sacri Misteri”) attribuiti per la maggior parte allo scultore sardo Giuseppe Antonio Lonis: le preziose effigi raffigurano le principali tappe della passione e morte di Gesù e la Madonna addolorata.

La suggestiva processione ha preso il via oggi alle ore 15:30 dalla Chiesa di San Michele, nel quartiere di Stampace.

Ecco il percorso San Michele, via Azuni, piazza Yenne, via Manno, via Cima Monache Cappuccine, via Spano, via Università, via De Candia, Porta dei Leoni, via La Marmora, vico II La Marmora, piazza Duomo, Cattedrale, piazza Duomo, via Fossario, via Cannelles, via De Candia, Porta dei Leoni, via Mazzini, piazza Costituzione, via Sulis, piazza San Giacomo, San Giacomo, via San Giacomo, vico IV San Giovanni, via San Giovanni, San Giovanni, via San Giovanni, piazza Marghinotti, piazza Costituzione, viale Regina Margherita, via Manno, piazza Yenne, via Azuni, Sant’Anna, via Azuni, via Sant’Efisio, Sant’Efisio, via Sant’Efisio, via Ospedale, San Michele.