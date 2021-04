Marta, una vita in canile aveva paura di tutto: ora è rinata e cerca una famiglia che la ami

Marta è una cagnolina che è stata al canile da quando aveva 2 mesi, dopo quasi 6 anni ha ancora voglia di vivere. Marta è una cagnolina che è stata al canile da quando aveva 2 mesi, dopo quasi 6 anni ha ancora voglia di vivere.

Quando le volontarie che se ne occupano l’hanno fatta uscire dal canile aveva paura di tutto, non riusciva a guardare negli occhi gli umani, non sapeva andare al guinzaglio e non conosceva le ciotole del cibo e dell’acqua . Oggi Marta grazie a un programma di recupero riconosce il suo nome e la sua coda non è più in mezzo alle zampe, aspetta una persona che ricambi l’amore che è in grado di dare.

Scrivete un messaggio privato alla pagina Zampette Felici ODV Castelsardo.

Oppure contattate su Instagram Radiozampettasarda.

