Marta torna alla vita, la 16enne di Sorso si è svegliata. Mamma Francesca: “Grazie a tutti”

“Oggi figlia mia sei rinata per la seconda volta. Ancora siamo increduli che tu finalmente abbia riaperto gli occhi, che al suono della nostra voce tu abbia pianto di gioia e noi con te. E che tu sia finalmente tornata a vivere”. Lo scrive sui social Francesca Mura, la mamma di Marta, la 16enne di Sorso rimasta gravemente ferita in un incidente stradale giovedì scorso a Sennori. La ragazza, poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata, ha avuto un arresto cardiaco ed è stata operata due volte a causa di un’emorragia interna.

La mamma di Marta aveva lanciato un appello chiedendo donazioni di sangue per sua figlia, e in tanti avevano risposto a quella che si è poi rivelata una vera e propria gara di solidarietà. “In queste ore sei diventata la figlia non solo mia e di Giorgio, ma la figlia, la sorella, l’amica di un’intera Sardegna”, scrive la mamma ringraziando tutti e annunciando, finalmente, un miglioramento delle sue condizioni.

“La strada è ancora molto lunga – ha scritto la mamma – quelle macchine che in questi lunghi giorni ti hanno aiutata saranno lì a farlo ancora per qualche giorno ma noi siamo fiduciosi che tu continui a combattere come hai fatto fino a oggi. Bentornata alla vita figlia nostra Ti amiamo più di noi stessi. Grazie a tutti voi che in questi giorni ci state sostenendo con qualsiasi mezzo e forma di amore, non vedo l’ora che sia Marta a ringraziarvi”, conclude Francesca, commossa ed emozionata per tanto affetto.