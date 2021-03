Sergio Marracini a Radio CASTEDDU: “L’aumento dei contagi in Sardegna? Effetto zona arancione”. “I ricoverati? Non sono più ottantenni ma hanno tra i 30 e i 60 anni”. Ultimo miglio da fare per portare Cagliari fuori dal virus con i vaccini: il passo più importante. “Dobbiamo sacrificare alcune situazioni, alcuni servizi per dedicarci in maniera importante alla copertura vaccinale il più velocemente possibile. Il Marino rimane come disponibilità posti letto, all’occorrenza, a riconvertirsi e ha messo a disposizione 25 infermieri e 9 medici che parteciperanno agli Hub vaccinali.

Ormai siamo già 10 giorni in zona arancione, considerato che un’incubazione media di questa malattia è tra i 4 e i 6 giorni è la zona bianca che ha provocato l’aumento dei casi? È chiaro che i ragazzi in questo momento non ce la fanno a reggere questo meccanismo e, quindi, è ovvio che alla fine questo sistema provoca uno stress nervoso da parte della popolazione, che impedisce che si possano mettere in campo gli strumenti di protezione e di prevenzione che sono la mascherina, il distanziamento.

I vaccini? Stiamo iniziando a fare altri cluster, in alcuni presidi abbiamo già iniziato con la fascia fragile. Stiamo andando più veloci rispetto ad altre province ho detto ai colleghi che dobbiamo andare avanti e rafforzare ancora di più. Cento medici in pensione faranno volontariato e domani uscirà un altro bando per gli l’infermieri in pensione. Tutto quello che possiamo mettere in campo lo stiamo facendo, ovviamente questa è la priorità e per adesso le scorte sono sufficienti: il vaccino è sicuro e forse è stato più controllato degli altri, quindi non c’è nessuna preoccupazione a utilizzarlo. Io credo che noi entro l’estate avremmo la copertura tale da garantire una estate serena”.

Risentite qui l’intervista a Sergio Marracini del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/448282923090776/

